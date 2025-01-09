Вашингтон вновь показал свою политику двойных стандартов, заговорив о том, что нужно прислушаться к мнению жителей Гренландии для её включения в состав США. Однако Запад лишил такого волеизъявления граждан Донбасса и Новороссии, пожелавших воссоединиться с РФ. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Из Вашингтона звучат разные слова про мнение людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа — понятно, что страшно реагировать на слова [избранного президента США Дональда] Трампа. Поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шёпотом реагирует Европа», — отметил он.