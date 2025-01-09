Песков напомнил Западу про Донбасс после призывов услышать жителей Гренландии
Песков: Запад должен помнить про Донбасс, говоря о мнении жителей Гренландии
Вашингтон вновь показал свою политику двойных стандартов, заговорив о том, что нужно прислушаться к мнению жителей Гренландии для её включения в состав США. Однако Запад лишил такого волеизъявления граждан Донбасса и Новороссии, пожелавших воссоединиться с РФ. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Из Вашингтона звучат разные слова про мнение людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа — понятно, что страшно реагировать на слова [избранного президента США Дональда] Трампа. Поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шёпотом реагирует Европа», — отметил он.
Песков подчеркнул, что если уж говорить о мнении жителей Гренландии, то стоит прислушаться и к населению из новых российских регионов. Он резюмировал, что США пытаются не замечать одних, но говорят об уважении мнения других.
Напомним, Дональд Трамп решил сделать Гренландию американской, хотя сейчас она принадлежит Дании. Также политик хочет сделать Канаду 51-м штатом США. Трамп назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо «губернатором Канады» и перечислил выгоды от вступления в состав Соединённых Штатов. И, наконец, новый американский президент собирается переименовать Мексиканский залив в залив Америки и передать Вашингтону контроль над Панамским каналом.
Life.ru