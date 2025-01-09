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Регион
9 января, 10:30

Песков напомнил Западу про Донбасс после призывов услышать жителей Гренландии

Песков: Запад должен помнить про Донбасс, говоря о мнении жителей Гренландии

Вашингтон вновь показал свою политику двойных стандартов, заговорив о том, что нужно прислушаться к мнению жителей Гренландии для её включения в состав США. Однако Запад лишил такого волеизъявления граждан Донбасса и Новороссии, пожелавших воссоединиться с РФ. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Из Вашингтона звучат разные слова про мнение людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа — понятно, что страшно реагировать на слова [избранного президента США Дональда] Трампа. Поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шёпотом реагирует Европа», — отметил он.

Песков подчеркнул, что если уж говорить о мнении жителей Гренландии, то стоит прислушаться и к населению из новых российских регионов. Он резюмировал, что США пытаются не замечать одних, но говорят об уважении мнения других.

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Напомним, Дональд Трамп решил сделать Гренландию американской, хотя сейчас она принадлежит Дании. Также политик хочет сделать Канаду 51-м штатом США. Трамп назвал премьер-министра страны Джастина Трюдо «губернатором Канады» и перечислил выгоды от вступления в состав Соединённых Штатов. И, наконец, новый американский президент собирается переименовать Мексиканский залив в залив Америки и передать Вашингтону контроль над Панамским каналом.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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