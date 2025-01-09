Уступки не требуются: В ГД ответили спецпосланнику Трампа по Украине
Депутат Чепа: Россия не нуждается в уступках США по Украине
Россия не нуждается ни в каких уступках по Украине со стороны Штатов. Об этом заявил первый заместитель председателя нижней палаты парламента по международным делам Алексей Чепа.
«А нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть чёткая позиция, которой мы придерживались, и которой будем придерживаться. Она была высказана в прошлом году чётко, понятно, определённо. Поэтому ничего и не просим мы, и не просили, и не разговаривал Путин с Трампом», — объяснил парламентарий в беседе с «Лентой.ру», добавив, что даже рассуждать о таком пока рано.
Собеседник издания напомнил, что Армия Россия ежедневно занимает новые позиции в зоне СВО и освобождает новые территории. По этой причине Москве не нужно идти с кем-либо на сговоры, эта позиция ей чужда, констатировал Чепа.
Напомним, сегодня спецпосланник избранного президента Штатов Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что республиканец вовсе не стремится «отдать что-то» России, а хочет спасти Незалежную от уничтожения и потери суверенитета, а также добиться мира на «справедливых и честных условиях». Ранее он раскритиковал политику уходящего в отставку главы США Джо Байдена, который отказался вести прямой диалог с президентом России Владимиром Путиным по украинскому конфликту.
ТАСС / Гавриил Григоров