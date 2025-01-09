Уступки не требуются: В ГД ответили спецпосланнику Трампа по Украине

«А нам не требуются никакие уступки. Мы их не просим и не добиваемся. У нас есть чёткая позиция, которой мы придерживались, и которой будем придерживаться. Она была высказана в прошлом году чётко, понятно, определённо. Поэтому ничего и не просим мы, и не просили, и не разговаривал Путин с Трампом», — объяснил парламентарий в беседе с «Лентой.ру», добавив, что даже рассуждать о таком пока рано.