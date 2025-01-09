Первая неделя 2025 года оказалась для ВСУ крайне тяжёлой. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале. Он отметил, что «последние семь дней стали катастрофическими для ВСУ, возможно, это самый сложный период для Украины за все время специальной военной операции».

По словам эксперта, ВСУ понесли серьёзные потери: российские войска освободили Курахово и расширили свои позиции к западу от поселка Великая Новоселка, в то время как контратака ВСУ в Курской области завершилась неудачей.

5 января около 9:00 по московскому времени, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ попытались провести контратаку с использованием двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих, также было уничтожено четыре танка.