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9 января, 07:27

«Самая сложная с начала СВО»: Первая неделя 2025 года обернулась катастрофой для Украины

Аналитик Меркурис: Первая неделя 2025 года стала катастрофой для ВСУ

Фото © Александр Река/ТАСС

Фото © Александр Река/ТАСС

Первая неделя 2025 года оказалась для ВСУ крайне тяжёлой. Об этом сообщил британский военный аналитик Александр Меркурис на своём YouTube-канале. Он отметил, что «последние семь дней стали катастрофическими для ВСУ, возможно, это самый сложный период для Украины за все время специальной военной операции».

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По словам эксперта, ВСУ понесли серьёзные потери: российские войска освободили Курахово и расширили свои позиции к западу от поселка Великая Новоселка, в то время как контратака ВСУ в Курской области завершилась неудачей.

«Это печальная ситуация. Каковы дальнейшие шаги украинских сил?» — задался вопросом аналитик.

5 января около 9:00 по московскому времени, чтобы остановить наступление российских войск на курском направлении, ВСУ попытались провести контратаку с использованием двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом в сторону хутора Бердин. Однако артиллерия и авиация группировки «Север» нанесли удар по штурмовой группе ВСУ, в результате чего были уничтожены два танка, машина разграждения и семь боевых бронемашин. За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 340 военнослужащих, также было уничтожено четыре танка.

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Марина Фещенко
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