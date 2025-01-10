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Регион
10 января, 14:40

Украинская журналистка удивилась долгому ожиданию встречи Путина и Трампа

Украинская журналистка Панченко удивилась затягиванию встречи Путина и Трампа

Украинская журналистка Диана Панченко выразила удивление по поводу того, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, избранным президентом США, не состоялась раньше. Своим мнением она поделилась в соцсети X.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с Владимиром Путиным в течение полугода после вступления в должность 20 января. Он даже отметил, что подготовка к его встрече с главой РФ якобы уже идёт. В Кремле накануне подчёркивали, что запрос на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступал.

«Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать её раньше?» — пишет Панченко.

Напомним, что Трамп в течение трёх последних лет не занимал никаких государственных постов.

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Трамп во время предвыборной гонки пообещал закончить украинский конфликт и не допустить третьей мировой войны. Сначала он заявлял, что сделает это за сутки, затем сроки увеличились до полугода. Сообщается, что будущий глава Белого дома рассчитывает договориться с Владимиром Путиным о мире на «справедливых и честных условиях».

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ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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