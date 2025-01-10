Украинская журналистка удивилась долгому ожиданию встречи Путина и Трампа

Украинская журналистка Диана Панченко выразила удивление по поводу того, что встреча между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, избранным президентом США, не состоялась раньше. Своим мнением она поделилась в соцсети X.

«Почему мы ждали эту встречу три года? Что мешало организовать её раньше?» — пишет Панченко.