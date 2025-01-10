Политолог раскрыл Life.ru, на какие уступки придётся пойти Трампу на переговорах с Путиным

Встреча президента России Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом состоится довольно быстро — возможно, в марте. Такое мнение в разговоре с Life.ru выразил политолог Борис Межуев. По его словам, какое-то время уйдёт на подготовку к встрече, а также на выработку каких-то возможных решений, которые могут быть приняты.

«Уже сейчас ясно, что, видимо, Трамп подумывает о снятии санкций потому, что Европейский союз, по сегодняшним публикациям, озабочен их снятием. Видимо, Трамп пойдёт на значительное снятие, хотя, возможно, оставит основные санкции, связанные с финансовым сектором, особенно с энергетическим. Единственное, Трамп уже, помимо всех украинских дел, конечно, не хочет возобновления полного штаба энергетических отношений, которые были между Россией и континентальной Европой, особенно Германией», — отметил эксперт.

Политолог считает, что в этом отношении Трамп будет довольно жесток, но относительно многих других вещей политик может пойти на определённый компромисс — возможно, даже и на разблокировку части российских активов. Также, полагает собеседник Life.ru, республиканец будет настаивать на перемирии с Украиной до подписания мирного соглашения потому, что он понимает, что для заключения полноценного договора нужно больше времени.

«Но поскольку он всё-таки намеревается тем или иным способом добиться прекращения войны, то, я думаю, он будет настаивать на перемирии. Россия считает, что должно быть всеобъемлющее мирное соглашение, учитывающее интересы РФ, гарантирующее ей безопасность. И только после этого будет прекращение огня. Я думаю, вот здесь страны будут очень жестоки. Трамп требует прекращения огня до подписания мирного соглашения. Я не исключаю, что уже до этого времени он войдёт в какой-то контакт с китайским руководством для того, чтобы добиться в том числе его согласия именно по этому вопросу. Что, конечно, является неприятной для России дипломатической игрой. Ясно, что территориальные приобретения РФ, де-факто которые Россия контролирует, останутся за Россией», — добавил Межуев.

Политолог выразил мнение, что Трамп согласится на уступки России относительно вступления Украины в НАТО, а вот по вопросу миротворческих сил возможно компромиссное решение. Для России важно, чтобы на территории Украины и тем более в демилитаризованной зоне не было никаких войск Североатлантического альянса. По словам Межуева, Москва будет яростно отстаивать свою позицию — и Трамп может отступить.