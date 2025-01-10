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10 января, 09:43

В Кремле отреагировали на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Песков: Путин готов к встрече с Трампом, дело за политической волей США

Пока конкретики по вопросу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова нового главы Белого дома о том, что подготовка к переговорам уже ведётся.

«Президент (России. — Прим. Life.ru) сам говорил, что никакие условия для этого (разговора с Трампом. — Прим. Life.ru) не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог. Видим, что Трамп также декларирует готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это», — подчеркнул представитель Кремля.

Но, по словам Пескова, пока конкретики нет. Он не исключил, что вопрос о переговорах сдвинется, когда Трамп войдёт в Овальный кабинет уже как президент США.

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Напомним, Дональд Трамп допустил, что проведёт переговоры с Путиным в течение шести месяцев после своего официального вступления в должность. А накануне избранный американский лидер заявил, что подготовка к его встрече с российским президентом якобы уже идёт.

Обложка ©

ТАСС / АР / Susan Walsh

Александра Вишнякова
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