В Кремле отреагировали на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным
Песков: Путин готов к встрече с Трампом, дело за политической волей США
Пока конкретики по вопросу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова нового главы Белого дома о том, что подготовка к переговорам уже ведётся.
«Президент (России. — Прим. Life.ru) сам говорил, что никакие условия для этого (разговора с Трампом. — Прим. Life.ru) не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог. Видим, что Трамп также декларирует готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это», — подчеркнул представитель Кремля.
Но, по словам Пескова, пока конкретики нет. Он не исключил, что вопрос о переговорах сдвинется, когда Трамп войдёт в Овальный кабинет уже как президент США.
ТАСС / АР / Susan Walsh