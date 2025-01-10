В Кремле отреагировали на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Пока конкретики по вопросу встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова нового главы Белого дома о том, что подготовка к переговорам уже ведётся.

«Президент (России. — Прим. Life.ru) сам говорил, что никакие условия для этого (разговора с Трампом. — Прим. Life.ru) не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог. Видим, что Трамп также декларирует готовность решать проблемы через диалог, мы приветствуем это», — подчеркнул представитель Кремля.