Песков: Путин неоднократно излагал позицию РФ по Украине, она неизменна

Позиция России по урегулированию украинского конфликта была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным, она остаётся неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Переговорные позиции России, они хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно ясна», — заявил Песков на брифинге.