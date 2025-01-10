Песков: Путин неоднократно излагал позицию РФ по Украине, она неизменна
Позиция России по урегулированию украинского конфликта была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным, она остаётся неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
«Переговорные позиции России, они хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно ясна», — заявил Песков на брифинге.
Представитель Кремля добавил, что Путин неоднократно излагал позицию Москвы и она хорошо всем понятна с учётом реалий на земле.
Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с Путиным в течение полугода после вступления в должность. Республиканец даже отметил, что подготовка к его встрече с главой РФ якобы уже идёт. В Кремле накануне подчёркивали, что запрос на разговор с Путиным от команды Трампа не поступал. Будущий глава Белого дома неоднократно декларировал свои намерения быстро добиться завершения конфликта на Украине. Однако в России его способности подвергаются сомнению.
Life.ru