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10 января, 09:52

Песков: Путин неоднократно излагал позицию РФ по Украине, она неизменна

Позиция России по урегулированию украинского конфликта была неоднократно озвучена президентом Владимиром Путиным, она остаётся неизменной. Об этом заявил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

«Переговорные позиции России, они хорошо всем известны. В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно ясна», — заявил Песков на брифинге.

Представитель Кремля добавил, что Путин неоднократно излагал позицию Москвы и она хорошо всем понятна с учётом реалий на земле.

В Кремле отреагировали на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным
В Кремле отреагировали на слова Трампа о подготовке встречи с Путиным

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что может провести переговоры с Путиным в течение полугода после вступления в должность. Республиканец даже отметил, что подготовка к его встрече с главой РФ якобы уже идёт. В Кремле накануне подчёркивали, что запрос на разговор с Путиным от команды Трампа не поступал. Будущий глава Белого дома неоднократно декларировал свои намерения быстро добиться завершения конфликта на Украине. Однако в России его способности подвергаются сомнению.

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Life.ru

Александр Юнашев
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