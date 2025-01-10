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10 января, 06:54

В Евросоюзе боятся шагов Трампа навстречу Путину

FT: ЕС опасается отмены антироссийских санкций Байдена после прихода Трампа

В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США после возвращения в Белый дом избранного президента Дональда Трампа. Об этом газета Financial Times узнала от информированных источников.

В Еврокомиссии даже создана группа экспертов для изучения указов Джо Байдена, в особенности касающихся рестрикций против России. Инсайдеры утверждают, что европейские чиновники собирались использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой по Украине.

«Высокопоставленные чиновники ЕК распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС», — сообщили изданию источники, отметив, что Трамп может отменить некоторые указы только из-за того, что их подписал Байден.

Покидающий Белый дом Байден решил напоследок ввести новые санкции против России
Покидающий Белый дом Байден решил напоследок ввести новые санкции против России

А ранее американист высказал мнение о том, где могли бы встретиться Владимир Путин и Дональд Трамп. Он предложил страны, где спецслужбы РФ могут обеспечить безопасность президента — Индия и Казахстан.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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