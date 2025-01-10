В Евросоюзе боятся шагов Трампа навстречу Путину

В Евросоюзе боятся отмены антироссийских санкций США после возвращения в Белый дом избранного президента Дональда Трампа. Об этом газета Financial Times узнала от информированных источников.

В Еврокомиссии даже создана группа экспертов для изучения указов Джо Байдена, в особенности касающихся рестрикций против России. Инсайдеры утверждают, что европейские чиновники собирались использовать эти санкции в качестве потенциального рычага в переговорах с Москвой по Украине.

«Высокопоставленные чиновники ЕК распорядились проанализировать указы Байдена, от санкций против России до торговли и кибербезопасности, чтобы понять, как именно их отмена может отразиться на политике ЕС», — сообщили изданию источники, отметив, что Трамп может отменить некоторые указы только из-за того, что их подписал Байден.