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9 января, 11:14

Покидающий Белый дом Байден решил напоследок ввести новые санкции против России

Reuters: Байден до конца недели объявит о новых санкциях против России

Пока ещё действующий президент США Джо Байден до конца текущей недели введёт новые санкции против России. Рестрикции будут направлены на экономику РФ, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника.

«Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях в отношении российской экономики на этой неделе в рамках мер по поддержке военных усилий Киева против Москвы», — говорится в публикации агентства от 9 января.

Кроме того, по данным агентства, Вашингтон может ввести ограничения против нескольких компаний из Китая за предполагаемое оказание поддержки России. Reuters уточняет, что помощники Байдена информируют помощников избранного президента США Дональда Трампа о шагах, предпринимаемых уходящей администрацией. Напомним, инаугурация республиканца пройдёт 20 января.

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Ранее Минфин США ввёл санкции против двух россиян и Центра геополитических экспертиз. Ограничения коснулись директора аналитического центра Валерия Коровина. Кроме того, рестрикции на основании так называемого «акта Магнитского» были введены в отношении судьи Олеси Менделеевой.

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Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Никита Никонов
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