Минфин США ввёл санкции против двух россиян и Центра геополитических экспертиз
Министерство финансов США ввело санкции против российского некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» и двух граждан РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Уточняется, что ограничения коснулись директора аналитического центра Валерия Коровина. Кроме того, рестрикции на основании так называемого «акта Магнитского» вводятся в отношении судьи Олеси Менделеевой.
Санкции против Коровина американский Минфин обосновал «связями с ГРУ» и бездоказательными обвинениями во вмешательстве в выборы президента США. Ограничения против Менделеевой введены за участие в судебном процессе над московским муниципальным депутатом Алексеем Гориновым, которого она в июле 2022 года приговорила к семи годам лишения свободы за фейки об Армии России. Горинов стал первым человек, осуждённым по этой статье.
Вторичные санкции США ввели против иранского Центра когнитивных разработок. Причиной в Вашингтоне назвали связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Ранее в США раскрыли планы президента Штатов Джо Байдена ввести «прощальные» санкции против России ради «подарка» своему преемнику Дональду Трампу. Рестрикции могут коснуться иностранных судов, которые занимаются перевозками российской нефти в незападные государства.
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