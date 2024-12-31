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31 декабря, 17:39

Минфин США ввёл санкции против двух россиян и Центра геополитических экспертиз

Министерство финансов США ввело санкции против российского некоммерческого фонда «Центр геополитических экспертиз» и двух граждан РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Уточняется, что ограничения коснулись директора аналитического центра Валерия Коровина. Кроме того, рестрикции на основании так называемого «акта Магнитского» вводятся в отношении судьи Олеси Менделеевой.

Санкции против Коровина американский Минфин обосновал «связями с ГРУ» и бездоказательными обвинениями во вмешательстве в выборы президента США. Ограничения против Менделеевой введены за участие в судебном процессе над московским муниципальным депутатом Алексеем Гориновым, которого она в июле 2022 года приговорила к семи годам лишения свободы за фейки об Армии России. Горинов стал первым человек, осуждённым по этой статье.

Вторичные санкции США ввели против иранского Центра когнитивных разработок. Причиной в Вашингтоне назвали связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

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Ранее в США раскрыли планы президента Штатов Джо Байдена ввести «прощальные» санкции против России ради «подарка» своему преемнику Дональду Трампу. Рестрикции могут коснуться иностранных судов, которые занимаются перевозками российской нефти в незападные государства.

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Shutterstock / FOTODOM / BlackMac

Никита Никонов
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