Минфин США ввёл санкции против двух россиян и Центра геополитических экспертиз

Санкции против Коровина американский Минфин обосновал «связями с ГРУ» и бездоказательными обвинениями во вмешательстве в выборы президента США. Ограничения против Менделеевой введены за участие в судебном процессе над московским муниципальным депутатом Алексеем Гориновым, которого она в июле 2022 года приговорила к семи годам лишения свободы за фейки об Армии России. Горинов стал первым человек, осуждённым по этой статье.