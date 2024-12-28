Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС

Напомним, совет ЕС окончательно утвердил этот пакет санкций 16 декабря. В частности, в него вошли ограничения, касающиеся так называемого «теневого флота», занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список из 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Также известно, что Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля 2025 года.