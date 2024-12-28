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Регион
28 декабря, 14:12

Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС

МИД: Россия в ответ на санкции ЕС расширила число лиц, которым запрещён въезд

Россия приняла ответные меры в связи с 15-м пакетом санкций Евросоюза. Как заявили в МИД РФ, Москва расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию нашей страны.

«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым, <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — сказано в сообщении ведомства.

Напомним, совет ЕС окончательно утвердил этот пакет санкций 16 декабря. В частности, в него вошли ограничения, касающиеся так называемого «теневого флота», занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список из 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Также известно, что Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля 2025 года.

ЕС введёт санкции против «теневого флота РФ» после инцидента в Балтийском море
ЕС введёт санкции против «теневого флота РФ» после инцидента в Балтийском море
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Telegram / МИД России

Оксана Попова
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