Россия ответила на 15-й пакет санкций ЕС
МИД: Россия в ответ на санкции ЕС расширила число лиц, которым запрещён въезд
Россия приняла ответные меры в связи с 15-м пакетом санкций Евросоюза. Как заявили в МИД РФ, Москва расширила список лиц, которым запрещён въезд на территорию нашей страны.
«Российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран — членов Евросоюза, которым, <…> запрещен въезд на территорию нашего государства», — сказано в сообщении ведомства.
Напомним, совет ЕС окончательно утвердил этот пакет санкций 16 декабря. В частности, в него вошли ограничения, касающиеся так называемого «теневого флота», занимающегося транспортировкой энергоресурсов, а также список из 54 физических лиц и 30 организаций, среди которых есть компании из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Также известно, что Евросоюз планирует принять 16-й санкционный пакет против РФ 24 февраля 2025 года.
Telegram / МИД России