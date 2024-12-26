ЕС введёт санкции против «теневого флота РФ» после инцидента в Балтийском море

Европейский Союз предпринимает меры по усилению санкционного давления на Россию в ответ на предполагаемый инцидент в Балтийском море. В своём совместном заявлении Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявили о планах введения новых ограничений, направленных против так называемого теневого флота России.

«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — говорится в тексте.

Евросоюз усиливает меры по защите подводных кабелей в связи с инцидентом, произошедшим в Балтийском море. Об этом сообщила в Еврокомиссии и на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Каи Каллас.