ЕС введёт санкции против «теневого флота РФ» после инцидента в Балтийском море
Европейский Союз предпринимает меры по усилению санкционного давления на Россию в ответ на предполагаемый инцидент в Балтийском море. В своём совместном заявлении Еврокомиссия и глава дипломатии ЕС Кая Каллас объявили о планах введения новых ограничений, направленных против так называемого теневого флота России.
«Подозреваемое судно является частью теневого флота России, который угрожает безопасности и окружающей среде, одновременно финансируя военный бюджет России. Мы предложим дальнейшие меры, включая санкции, для воздействия на этот флот», — говорится в тексте.
Евросоюз усиливает меры по защите подводных кабелей в связи с инцидентом, произошедшим в Балтийском море. Об этом сообщила в Еврокомиссии и на пресс-конференции глава дипломатии ЕС Каи Каллас.
Она отметила, что в ответ на эти события будут предприняты дополнительные усилия по охране подводных кабелей, включая улучшение обмена информацией, внедрение новых технологий для обнаружения нарушений, а также развитие возможностей для подводного ремонта и международного сотрудничества.
Напомним, 25 декабря Финляндия инициировала расследование по поводу аварийного отключения энергетического кабеля EstLink 2, который соединяет страну с Эстонией. Этот кабель был повреждён ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул важность противодействия угрозам, исходящим от «теневого флота» России. По подозрению в поломке кабелей в Балтике Финляндия уже задержала нефтяной танкер.
Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK