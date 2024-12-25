Подводный кабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя по неизвестной причине

В Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. Об этом сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в соцсети X.

«Сегодня днём отключилась линия электропередачи EstLink 2 между Финляндией и Эстонией. Власти не спят в Рождество и проводят расследование. Потеря связи не повлияет на электроснабжение финнов» , – обещал премьер.

Аварийное отключение кабеля EstLink 2 произошло 25 декабря в 12:26 по местному времени (11:26 мск). Операторы Эстонии и Финляндии Elering и Fingrid работают над тем, чтобы как можно скорее установить причину ЧП. До конца суток 26 декабря Elering задействует резервные мощности, но в случае более длительного отключения Estlink 2 намерены заменить на другие генерирующие установки в регионе.