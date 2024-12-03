В Финляндии разорвало интернет-кабель, соединяющий страну со Швецией
Министр Ранне: Между Финляндией и Швецией произошёл обрыв интернет-кабеля
Между Финляндией и Швецией вновь произошёл обрыв телекоммуникационного кабеля. Об этом сообщила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.
«Власти расследуют случившееся вместе с компанией. Мы серьёзно относимся к сложившейся ситуации», — написала Ранне на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
Финская газета Helsingin Sanomat уточняет, что речь идёт об интернет-кабеле. Обрыв случился на территории Финляндии минувшей ночью. Согласно версии местной полиции, кто-то сделал это намеренно.
Тем временем в стране произошёл обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect. Пока не уточняется, связано ли это с обрывом кабеля. В компании заявили, что произошли отдельные отключения в оптоволоконных сетях, связанных с повреждением коммуникаций в двух местах.
Напомним, 17-18 ноября в Балтийском море произошло повреждение двух подводных кабелей связи. Сначала была зафиксирована авария телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. Затем пострадал кабель, связывающий Литву и Швецию. Возможные причины этих повреждений могут быть различными — от неблагоприятных погодных условий до воздействия судов. В то же время министр обороны Германии высказал предположение о возможной диверсии. Позже внимание привлекло загадочное судно из Китая, которое отключило маячок в районе происшествия и стало объектом подозрений.
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