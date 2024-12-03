В Финляндии разорвало интернет-кабель, соединяющий страну со Швецией

Между Финляндией и Швецией вновь произошёл обрыв телекоммуникационного кабеля. Об этом сообщила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

«Власти расследуют случившееся вместе с компанией. Мы серьёзно относимся к сложившейся ситуации», — написала Ранне на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Финская газета Helsingin Sanomat уточняет, что речь идёт об интернет-кабеле. Обрыв случился на территории Финляндии минувшей ночью. Согласно версии местной полиции, кто-то сделал это намеренно.