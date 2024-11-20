Картаполов пошутил, что кабель между Финляндией и ФРГ перерезала рыба-пила
Депутат Госдумы Андрей Картаполов поиронизировал над причиной повреждения подводного кабеля связи между Финляндией и Германией. В беседе с корреспондентом Life.ru он пошутил, что в инциденте «виновна» рыба-пила.
«Я думаю что это рыба-пила», — сказал с улыбкой парламентарий.
Депутат Госдумы Андрей Картаполов поиронизировал над причиной повреждения подводного кабеля связи между Финляндией и Германией. Видео © Life.ru
Ранее Life.ru сообщал, что за два дня в Балтийском море произошло повреждение двух кабелей связи. Сначала стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который проложен по дну моря между Финляндией и Германией. Затем пострадал подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Причины повреждений могут быть различными — от погодных условий до воздействия судов. Тем временем министр обороны ФРГ «ставит» на диверсию.
Life.ru/Kandinsky 3.1