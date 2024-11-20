Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 ноября, 13:38

Картаполов пошутил, что кабель между Финляндией и ФРГ перерезала рыба-пила

Депутат Госдумы Андрей Картаполов поиронизировал над причиной повреждения подводного кабеля связи между Финляндией и Германией. В беседе с корреспондентом Life.ru он пошутил, что в инциденте «виновна» рыба-пила.

«Я думаю что это рыба-пила», — сказал с улыбкой парламентарий.

Депутат Госдумы Андрей Картаполов поиронизировал над причиной повреждения подводного кабеля связи между Финляндией и Германией. Видео © Life.ru

В обрыве кабелей на Балтике обвинили загадочное судно, отключившее маячок в районе ЧП
В обрыве кабелей на Балтике обвинили загадочное судно, отключившее маячок в районе ЧП

Ранее Life.ru сообщал, что за два дня в Балтийском море произошло повреждение двух кабелей связи. Сначала стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который проложен по дну моря между Финляндией и Германией. Затем пострадал подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Причины повреждений могут быть различными — от погодных условий до воздействия судов. Тем временем министр обороны ФРГ «ставит» на диверсию.

Обложка ©

Life.ru/Kandinsky 3.1

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Госдума
  • Политика
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar