В обрыве кабелей на Балтике обвинили загадочное судно, отключившее маячок в районе ЧП

Китайское грузовое судно Yi Peng отключило передатчик данных за несколько часов до обрыва кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией. Сигнал отсутствовал с вечера 17 ноября, и всё это время судно находилось поблизости от места обрыва, сообщает издание Yle.fi.

По данным телекоммуникационной компании Cinia, возможная диверсия произошла в понедельник после четырёх часов утра. Исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила сообщил, что неисправность была зафиксирована в 04:04, а через 11 секунд кабель полностью оборвался.

«Передатчики должны быть включены, но может быть множество причин, почему сигнал был не доступен в коммерческих службах [отслеживания маршрута судна, вроде Marine Traffic]. У нас есть другие инструменты для мониторинга», – заявил начальник командного центра береговой охраны Финского залива Йоон Кастрен, добавив, что в районе обрыва кабеля наблюдается постоянное активное судоходство.

Швеция изучает, причастен ли китайский сухогруз Yi Peng к разрыву кабелей в Балтийском море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.