В обрыве кабелей на Балтике обвинили загадочное судно, отключившее маячок в районе ЧП
FT: Швеция изучает причастность судна Yi Peng из КНР к обрыву кабелей на Балтике
Китайское грузовое судно Yi Peng отключило передатчик данных за несколько часов до обрыва кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря между Финляндией и Германией. Сигнал отсутствовал с вечера 17 ноября, и всё это время судно находилось поблизости от места обрыва, сообщает издание Yle.fi.
По данным телекоммуникационной компании Cinia, возможная диверсия произошла в понедельник после четырёх часов утра. Исполнительный директор Cinia Ари-Юсси Кнаапила сообщил, что неисправность была зафиксирована в 04:04, а через 11 секунд кабель полностью оборвался.
«Передатчики должны быть включены, но может быть множество причин, почему сигнал был не доступен в коммерческих службах [отслеживания маршрута судна, вроде Marine Traffic]. У нас есть другие инструменты для мониторинга», – заявил начальник командного центра береговой охраны Финского залива Йоон Кастрен, добавив, что в районе обрыва кабеля наблюдается постоянное активное судоходство.
Швеция изучает, причастен ли китайский сухогруз Yi Peng к разрыву кабелей в Балтийском море, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
Ранее Life.ru сообщал, что за два дня в Балтийском море произошло повреждение двух кабелей. Сначала стало известно о разрыве телекоммуникационного кабеля C-Lion1. Он проложен по дну моря между Финляндией и Германией и соединяет Хельсинки с немецким Ростоком. Впоследствии выяснилось, что также пострадал подводный кабель связи между Литвой и Швецией. Причины повреждений могут быть различными — от погодных условий до воздействия судов.
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