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28 января, 16:53

Эксперты нашли место повреждения подводного энергокабеля между Эстонией и Финляндией

Fingrid: Энергокабель Estlink 2 в Финском заливе повреждён со стороны Эстонии

Неисправность электрического кабеля EstLink 2, который пролегает по дну Финского залива между Финляндией и Эстонией, не была вызвана внешним фактором. Об этом сообщил финский оператор электросетей Fingrid.

"Повреждение обнаружено на эстонской стороне. На основании информации, полученной и собранной в связи с расследованием, можно сделать вывод, что неисправность не была вызвана внешним фактором", — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что отказ линии электропередачи не поставил под угрозу работу энергосистемы Финляндии.

Оператор указал, что кабель Estlink 2 важен как для финской, так и для балтийской энергосистемы. Его пропускная способность составляет 658 мегаватт. Estlink 1 ввели в эксплуатацию в 2007 году, Estlink 2 — в 2014-м.

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Напомним, энергокабель EstLink 1 между Эстонией и Финляндией был выведен из строя 5 января. В компании оператора пояснили, что нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами связано с неисправностью. Позднее стало известно, что соединение кабеля Estlink 2 прервало работу вскоре после полуночи 26 января. Причины Fingrid расследует вместе с эстонской государственной компанией Elering.

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Дарья Нарыкова
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