Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией вновь вышел из строя
Fingrid: Энергокабель между Эстонией и Финляндией вновь выведен из строя
На участке подводного кабеля постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией вновь произошёл сбой. Об этом сообщает пресс-служба финского оператора электросетей Fingrid. В прошлый раз электрокабель выходил из строя в ноябре минувшего года.
"Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 утра. На момент отключения передача электроэнергии из Эстонии в Финляндию составляла 50 МВт", — говорится в сообщении.
По данным оператора, нарушение в передаче электроэнергии между двумя странами связано с неисправностью. Причину сбоя в настоящее время выясняют специалисты. В последнее время кабель использовали для передачи электричества из Прибалтики в Финляндию в связи с возросшим уровнем потребления из-за аномальных морозов — в ночь на 5 января в районе аэропорта Энонтекиё зафиксировали минус 44,3 градуса по Цельсию, это рекорд XXI века.
А 8 октября повреждения получил подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией. Финский лидер Саули Ниинистё предположил, что повреждения на объекте могли появиться из-за некоего внешнего влияния. Между тем норвежские сейсмологи засекли взрыв в этом месте, чего не заметили эстонские.
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