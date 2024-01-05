Подводный энергокабель между Эстонией и Финляндией вновь вышел из строя

На участке подводного кабеля постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией вновь произошёл сбой. Об этом сообщает пресс-служба финского оператора электросетей Fingrid. В прошлый раз электрокабель выходил из строя в ноябре минувшего года.

"Звено постоянного тока EstLink 1 между Финляндией и Эстонией было отключено от сети 5 января 2024 года в 11:17 утра. На момент отключения передача электроэнергии из Эстонии в Финляндию составляла 50 МВт", — говорится в сообщении.