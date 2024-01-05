В Финляндии установлен новый морозный рекорд XXI века

В Финляндии в ночь на пятницу, 5 января, был установлен температурный рекорд XXI века — в районе аэропорта Энонтекиё зафиксировали минус 44,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба Финского метеорологического института.

"Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", — говорится в сообщении.

К слову, накануне около 20 тысяч человек на юге Финляндии из-за сильных морозов остались без электричества. Также в связи с аномальными холодами финская государственная железнодорожная компания VR Group отменила часть поездов дальнего следования. Кроме того, на фоне морозов в скандинавской стране уже четвёртый день подряд задерживаются пригородные поезда.