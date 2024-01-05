В Финляндии установлен новый морозный рекорд XXI века
В финском аэропорту Энонтекиё температура ночью достигла рекордных - 44,3 ℃
В Финляндии в ночь на пятницу, 5 января, был установлен температурный рекорд XXI века — в районе аэропорта Энонтекиё зафиксировали минус 44,3 градуса по Цельсию. Об этом сообщает пресс-служба Финского метеорологического института.
"Ночью в Финляндии была зафиксирована самая низкая температура за XXI век, когда в аэропорту Энонтекиё температура опустилась до минус 44,3 градуса по Цельсию", — говорится в сообщении.
К слову, накануне около 20 тысяч человек на юге Финляндии из-за сильных морозов остались без электричества. Также в связи с аномальными холодами финская государственная железнодорожная компания VR Group отменила часть поездов дальнего следования. Кроме того, на фоне морозов в скандинавской стране уже четвёртый день подряд задерживаются пригородные поезда.
Ранее Лайф сообщал, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с 1894 года. Так, в столичном районе Тушино температура воздуха опустилась до минус 27,1 градуса по Цельсию. Кроме того, ночью 2 января в Москве зафиксировали ледяные иглы — редкое атмосферное явление, которое иногда называют алмазной, серебряной пылью или осадками ясного неба.