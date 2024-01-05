"Сибирские" морозы сковали Скандинавию
Аномальные морозы пришли в Норвегию и Данию
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Аномальные морозы обрушились на Норвегию и Данию — в скандинавских странах фиксируются необычайно низкие температуры. Местные журналисты уже прозвали непогоду "неистовым сибирским холодом".
"В восточной провинции Иннланнет теперь холоднее всего — минус 40,5 градуса по Цельсию", — пишет норвежская газета VG.
Так, из-за аномальных морозов на юге Норвегии замёрзла плотина на реке Фиггьюэльвен. В результате были предприняты необходимые меры, но коммуна "в течение выходных будет наготове" при возникновении новой проблемы с плотиной. Датское радио DR P4 отмечает, что перекрытая ранее в связи с затоплением из-за обильных дождей автомагистраль на юге страны теперь теперь превратилась в каток.
Ранее Лайф сообщал, что в Финляндии в ночь на пятницу, 5 января, был установлен температурный рекорд XXI века — в районе аэропорта Энонтекиё зафиксировали минус 44,3 градуса по Цельсию. Кроме того, на фоне морозов в стране уже четвёртый день подряд задерживаются пригородные поезда.