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26 декабря, 13:30

Финляндия нашла нового врага в лице «теневого флота» России

Финский президент Стубб призвал страны Запада бороться с теневым флотом России

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость борьбы с угрозами, которые, по его мнению, представляет «теневой флот» России. Он сделал это заявление в социальной сети Х, комментируя отключение очередного электрокабеля.

Картаполов пошутил, что кабель между Финляндией и ФРГ перерезала рыба-пила
Картаполов пошутил, что кабель между Финляндией и ФРГ перерезала рыба-пила

Стубб сообщил, что его проинформировали о повреждении кабеля постоянного тока EstLink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию, сотрудники полиции и пограничной охраны.

Операторы Elering и Fingrid из Эстонии и Финляндии активно работают над выяснением причин неисправности.

Россия ни при чём: США считают обрыв кабелей на Балтике случайностью, а ЕС — саботажем
Россия ни при чём: США считают обрыв кабелей на Балтике случайностью, а ЕС — саботажем

Напомним, что в ноябре были зафиксированы внезапные обрывы двух кабелей — BCS East-West, соединяющего Литву и Швецию, и C-Lion1, связывающего Финляндию с Германией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что эти повреждения могли быть вызваны преднамеренными действиями.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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