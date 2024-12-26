Финляндия нашла нового врага в лице «теневого флота» России
Финский президент Стубб призвал страны Запада бороться с теневым флотом России
Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость борьбы с угрозами, которые, по его мнению, представляет «теневой флот» России. Он сделал это заявление в социальной сети Х, комментируя отключение очередного электрокабеля.
Стубб сообщил, что его проинформировали о повреждении кабеля постоянного тока EstLink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию, сотрудники полиции и пограничной охраны.
Операторы Elering и Fingrid из Эстонии и Финляндии активно работают над выяснением причин неисправности.
Напомним, что в ноябре были зафиксированы внезапные обрывы двух кабелей — BCS East-West, соединяющего Литву и Швецию, и C-Lion1, связывающего Финляндию с Германией. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что эти повреждения могли быть вызваны преднамеренными действиями.
Kandinsky 3.1 / Life.ru