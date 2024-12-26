Финляндия нашла нового врага в лице «теневого флота» России

Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость борьбы с угрозами, которые, по его мнению, представляет «теневой флот» России. Он сделал это заявление в социальной сети Х, комментируя отключение очередного электрокабеля.

Стубб сообщил, что его проинформировали о повреждении кабеля постоянного тока EstLink 2, который соединяет Эстонию и Финляндию, сотрудники полиции и пограничной охраны.

Операторы Elering и Fingrid из Эстонии и Финляндии активно работают над выяснением причин неисправности.