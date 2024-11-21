Россия ни при чём: США считают обрыв кабелей на Балтике случайностью, а ЕС — саботажем
CNN: В США отвергли возможность повреждения кабелей на Балтике из-за диверсии
Повреждение телекоммуникационных кабелей, проложенных на дне Балтийского моря, скорее всего, произошло не в результате диверсии, а из-за якоря проходящего судна. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на двух анонимных американских чиновников.
Согласно их информации, подобные случаи повреждения кабелей якорями имели место и ранее, хотя не так часто и не в таком близком временном интервале, как в данном случае. Чиновники считают, что инцидент не был вызван преднамеренными действиями какого-либо иностранного государства. Они также отметили, что США не обнаружили никаких связей между повреждением кабелей и судном Yi Peng 3, зарегистрированным в Китае, о возможной причастности которого сообщалось ранее.
Несколько дней назад в Балтийском море произошло повреждение двух подводных кабелей связи. Сначала была зафиксирована авария телекоммуникационного кабеля C-Lion1, который соединяет Финляндию и Германию. Затем пострадал кабель, связывающий Литву и Швецию. Возможные причины этих повреждений могут быть различными — от неблагоприятных погодных условий до воздействия судов. В то же время министр обороны Германии высказывает предположение о возможной диверсии. Позже внимание привлекло загадочное судно из Китая, которое отключило маячок в районе происшествия и стало объектом подозрений.
Kandinsky 3.1 / Life.ru