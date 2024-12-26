Глава МИД Эстонии: Трудно поверить в случайность повреждения кабеля EstLink 2

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, обсуждая отключение кабеля линии электропередачи EstLink 2, отметил, что повреждения этой важной подводной инфраструктуры происходят с такой частотой, что в их случайность становится трудно поверить.

«Мы должны понимать, что повреждения подводной инфраструктуры стали более систематическими и, следовательно, должны рассматриваться как атаки на наши жизненно важные структуры», — заявил Цахкна.