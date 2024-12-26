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26 декабря, 16:44

Глава МИД Эстонии: Трудно поверить в случайность повреждения кабеля EstLink 2

Министр иностранных дел Эстонии Маркус Цахкна, обсуждая отключение кабеля линии электропередачи EstLink 2, отметил, что повреждения этой важной подводной инфраструктуры происходят с такой частотой, что в их случайность становится трудно поверить.

«Мы должны понимать, что повреждения подводной инфраструктуры стали более систематическими и, следовательно, должны рассматриваться как атаки на наши жизненно важные структуры», — заявил Цахкна.

Министр иностранных дел Эстонии сообщил, что страна активно взаимодействует с союзниками и партнёрами для согласования международного сотрудничества.

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Напомним, 25 декабря Финляндия начала расследование аварийного отключения энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего страну с Эстонией. Провод был повреждён ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб отметил необходимость борьбы с угрозами, исходящими от «теневого флота» России.

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Shutterstock / FOTODOM / Vismar UK

Александра Мышляева
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