Финляндия «‎взяла на абордаж» нефтяной танкер за обрыв кабелей на дне Балтике

В Финляндии пограничники остановили нефтяной танкер, следовавший под флагом Островов Кука, который, предположительно, мог быть причастен к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух между Эстонией и Финляндией. Об этом пишет Reuters.

Правоохранители досмотрели танкер Eagle S. По мнению следствия, есть «веские основания» полагать, что судно якобы участвовало в диверсии в отношении энергокабелей, проходящих по дну Балтийского моря. Сейчас пограничники «взяли под контроль» корабль и будут буксировать его в воды Финляндии для продолжения расследования.