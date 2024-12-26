Финляндия «взяла на абордаж» нефтяной танкер за обрыв кабелей на дне Балтике
Reuters: Задержан нефтяной танкер по подозрению в поломке кабелей в Балтике
В Финляндии пограничники остановили нефтяной танкер, следовавший под флагом Островов Кука, который, предположительно, мог быть причастен к повреждению подводного кабеля EstLink 2 и ещё двух между Эстонией и Финляндией. Об этом пишет Reuters.
Правоохранители досмотрели танкер Eagle S. По мнению следствия, есть «веские основания» полагать, что судно якобы участвовало в диверсии в отношении энергокабелей, проходящих по дну Балтийского моря. Сейчас пограничники «взяли под контроль» корабль и будут буксировать его в воды Финляндии для продолжения расследования.
Танкер мог задеть якорем кабель или даже устроить «терроризм и вандализм», отмечает телекомпания Yle. Следователи строят свои обвинения на том, что корабль резко замедлил ход в месте ЧП, о чём говорят данные с навигационного сервиса. Сейчас также решается вопрос о сроках ремонта кабеля, говорится как минимум о семи месяцах, которые потребуются для устранения обрыва.
Ранее сообщалось, что 25 декабря в Финляндии начали расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля EstLink 2, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива. При этом энергокабель EstLink 1 между странами был выведен из строя ещё 5 января 2024 года. Президент Финляндии Александр Стубб подчеркнул необходимость борьбы с угрозами, которые, по его мнению, представляет «теневой флот» России. Он сделал это заявление в социальной сети Х, комментируя отключение очередного электрокабеля.