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2 января, 22:04

Руин не оказалось: В США указали на неэффективность антироссийских санкций

NYT: Антироссийские санкции не смогли превратить рубль в руины

Первоначальные прогнозы о разрушительном влиянии санкций на российскую экономику оказались ошибочными. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

В публикации издания говорится, что предположения, сделанные в первые месяцы после начала специальной военной операции России на Украине, о том, что санкции превратят российский рубль «в руины» не подтвердились.

Кроме того, отмечается, что экономические ограничения не достигли и политических целей, так как расчёты на ослабление или дестабилизацию политической системы страны также не оправдались.

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Пока на Западе готовят новые санкции против России, наша страна уверенно смотрит в будущее. Российский лидер Владимир Путин поручил с 1 января обеспечить реализацию пяти новых национальных проектов. Кабмину поручено реализовать комплекс дополнительных мер по развитию экономики предложения, обеспечивающих повышение её потенциала.

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Shutterstock / FOTODOM / Martin Prague

Артём Гапоненко
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