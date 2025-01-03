Руин не оказалось: В США указали на неэффективность антироссийских санкций

Первоначальные прогнозы о разрушительном влиянии санкций на российскую экономику оказались ошибочными. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

В публикации издания говорится, что предположения, сделанные в первые месяцы после начала специальной военной операции России на Украине, о том, что санкции превратят российский рубль «в руины» не подтвердились.

Кроме того, отмечается, что экономические ограничения не достигли и политических целей, так как расчёты на ослабление или дестабилизацию политической системы страны также не оправдались.