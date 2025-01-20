Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

Избранный американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с главой государства Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщают источники CNN.

В беседе планируется обсудить возможность личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы. Основная цель этого общения — стремление «попытаться положить конец войне на Украине» . В настоящее время нет информации о конкретной дате разговора.