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20 января, 05:30

Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным

CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации

Избранный американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с главой государства Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщают источники CNN.

В беседе планируется обсудить возможность личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы. Основная цель этого общения — стремление «попытаться положить конец войне на Украине» . В настоящее время нет информации о конкретной дате разговора.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет как можно скорее провести встречу с Путиным. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии.

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Напомним, инаугурация Трампа состоится уже 20 января в ротонде Капитолия. Перенести торжественную церемонию в здание политик мог из-за опасений за собственную жизнь после нескольких покушений.

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kremlin

Оксана Попова
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