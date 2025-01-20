Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным
CNN: Трамп поручил организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации
Избранный американский лидер Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с главой государства Владимиром Путиным вскоре после своей инаугурации, сообщают источники CNN.
В беседе планируется обсудить возможность личной встречи двух лидеров в ближайшие месяцы. Основная цель этого общения — стремление «попытаться положить конец войне на Украине» . В настоящее время нет информации о конкретной дате разговора.
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что хочет как можно скорее провести встречу с Путиным. Эксперты считают, что переговоры президентов могут пройти в одной из развивающихся стран. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии и Швейцарии.
Напомним, инаугурация Трампа состоится уже 20 января в ротонде Капитолия. Перенести торжественную церемонию в здание политик мог из-за опасений за собственную жизнь после нескольких покушений.