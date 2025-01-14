Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным
Президент РФ Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель
Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Newsmax.
«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше», — сказал Трамп.
При этом он оговорился, что сначала ему нужно вступить в должность.
Ранее эксперт предположил, что переговоры Путина и Трампа могут пройти в одной из развивающихся стран. Также специалист считает, что до этого возможны контакты на подготовительном уровне, в том числе со спецпосланником Трампа по украинскому урегулированию Китом Келлогом. К слову, принять у себя встречу глав государств изъявляли власти Сербии. Кроме того, Швейцария готова выступить местом проведения мероприятия. Тем не менее в Кремле накануне заявили, что подготовка переговоров Путина и Трампа не ведётся предметно. По мнению политолога, Трампу придётся пойти на уступки в ходе разговора с Путиным.