Трамп заявил, что хотел бы как можно раньше встретиться с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным после инаугурации, которая состоится 20 января. Соответствующее заявление прозвучало в интервью телеканалу Newsmax.

«И я знаю, что он хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень быстро. Я бы хотел, чтобы это произошло раньше», — сказал Трамп.