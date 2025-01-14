В Госдуме раскрыли возможные темы для разговора Путина и Трампа
Депутат Картаполов: Трамп и Путин могут обсудить основы глобальной безопасности
Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп в случае своих переговоров, вероятнее всего, обсудят темы глобальной безопасности. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым высказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.
Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, что прежде всего президенты России и США должны обсудить даже не продление или переформатирование СНВ, сотрудничество в области ядерной безопасности, а всеобъемлющие темы.
«Мы ещё в декабре 2021 года предложили обсудить основы глобальной безопасности, партнёры отказались, полагаю, это и есть тема для разговора», — считает парламентарий.
О возможных переговорах Путина и Трампа стало известно ранее. В США заявили, что Трамп уже начал подготовку к встрече с Владимиром Путиным. Дата и обстоятельства проведения встречи пока неизвестны. Как заявили в команде республиканца, американский политик убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной. В Кремле отметили, что подготовка переговоров Путина и Трампа пока не ведётся предметно.