В Госдуме раскрыли возможные темы для разговора Путина и Трампа

Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп в случае своих переговоров, вероятнее всего, обсудят темы глобальной безопасности. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым высказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, что прежде всего президенты России и США должны обсудить даже не продление или переформатирование СНВ, сотрудничество в области ядерной безопасности, а всеобъемлющие темы.

«Мы ещё в декабре 2021 года предложили обсудить основы глобальной безопасности, партнёры отказались, полагаю, это и есть тема для разговора», — считает парламентарий.