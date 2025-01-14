Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 января, 06:19

В Госдуме раскрыли возможные темы для разговора Путина и Трампа

Депутат Картаполов: Трамп и Путин могут обсудить основы глобальной безопасности

Глава государства Владимир Путин и избранный лидер США Дональд Трамп в случае своих переговоров, вероятнее всего, обсудят темы глобальной безопасности. Такое мнение в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым высказал депутат Госдумы, генерал-полковник Андрей Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, что прежде всего президенты России и США должны обсудить даже не продление или переформатирование СНВ, сотрудничество в области ядерной безопасности, а всеобъемлющие темы.

«Мы ещё в декабре 2021 года предложили обсудить основы глобальной безопасности, партнёры отказались, полагаю, это и есть тема для разговора», — считает парламентарий.

«Не в Европе»: Стало известно, где могут пройти переговоры Путина и Трампа
«Не в Европе»: Стало известно, где могут пройти переговоры Путина и Трампа

О возможных переговорах Путина и Трампа стало известно ранее. В США заявили, что Трамп уже начал подготовку к встрече с Владимиром Путиным. Дата и обстоятельства проведения встречи пока неизвестны. Как заявили в команде республиканца, американский политик убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной. В Кремле отметили, что подготовка переговоров Путина и Трампа пока не ведётся предметно.

Обложка ©

kremlin

Оксана Попова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar