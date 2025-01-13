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13 января, 10:13

Песков: Подготовка переговоров Путина и Трампа пока не ведётся предметно

В настоящее время не ведётся предметной подготовки к переговорам между президентом России Владимиром Путиным и будущим главой Белого дома Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Многие страны предлагают свои услуги как страны, где гипотетически можно провести контакты. Но пока об этом говорить преждевременно. Пока никакой предметной подготовки нет», — сказал представитель Кремля на брифинге.

При этом Песков отметил, что есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы необходимы и целесообразны. Также пресс-секретарь главы государства указал, что Россия готова к контактам со всеми странами, и Владимир Путин неоднократно говорил об этом.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич выступил с предложением по переговорам Путина и Трампа. Он отметил, что балканское государство, будучи формально вне военных блоков, является независимым и самостоятельным, и может гарантировать безопасность обеим сторонам во время их переговоров.

Напомним, в США заявили, что Трамп уже начал подготовку к встрече с Путиным. Дата и обстоятельства проведения встречи пока неизвестны. Как заявили в команде республиканца, Трамп убеждён, что достижение соглашения по Украине невозможно без переговоров с российской стороной.

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Life.ru

Александр Юнашев
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