Изменения в риторике США можно будет оценить только после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца об освобождённых Россией территориях.

«Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но всё-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю и после уже официальных назначений, потому что пока речь идёт об избранном президенте США, пока речь идёт о его такой эвентуальной команде», — сказал представитель Кремля.