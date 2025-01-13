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13 января, 09:49

В Кремле оценили позицию команды Трампа по новым территориям РФ

Песков: Изменения в риторике США можно будет оценить после инаугурации Трампа

Изменения в риторике США можно будет оценить только после инаугурации Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова будущего помощника Трампа по национальной безопасности Майка Уолтца об освобождённых Россией территориях.

«Мы самым тщательным образом все эти интервью отслеживаем, но всё-таки говорить о том, является ли это свидетельством изменения риторики, можно будет только через неделю и после уже официальных назначений, потому что пока речь идёт об избранном президенте США, пока речь идёт о его такой эвентуальной команде», — сказал представитель Кремля.

Депутат Шеремет поддержал позицию Трампа по освобождённым территориям
Депутат Шеремет поддержал позицию Трампа по освобождённым территориям

Напомним, ранее советник избранного президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц охарактеризовал вытеснение России с территорий, на которые претендует Киев, как нереалистичную задачу. По его словам, «весь мир теперь признаёт эту реальность».

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Life.ru

Александра Вишнякова
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