Депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет высоко оценил позицию избранного президента США Дональда Трампа по вопросу освобождённых территорий, назвав её здравомыслящей и реалистичной. Американец демонстрирует прагматичный подход, не разделяя идею о возможном «вытеснении» России с бывших земель Украины, уверен народный избранник.

«Трамп демонстрирует здравомыслящую позицию и реалистичное видение будущего. Логическим продолжением с его стороны стало бы признание российского статуса Крыма, а также наших новых регионов», — отметил Шеремет в беседе с РИА «Новости».

Вместе с тем депутат раскритиковал действия Владимира Зеленского, напомнив, что его режим нелегитимен и не заинтересован в мирном разрешении ситуации на Украине. По словам Шеремета, бывший комик будет лишь усиливать напряжённость, не позволяя конфликту затухнуть.

«Зеленский будет создавать предпосылки по разжиганию новой фазы конфликта, так как его террористической сущности не нужен мир для Украины и украинского народа, которым пожертвовали во имя геополитических амбиций [Джо] Байдена», — резюмировал депутат.