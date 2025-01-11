На фоне стремления всех стран достичь мира на Украине Владимир Зеленский является последним барьером на пути к разрешению конфликта. С таким утверждением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский. По его словам, лидер киевского режима — единственное препятствие к окончанию СВО.

«Россия декларирует готовность перейти к переговорам, её поддерживают Китай и Бразилия, Индия занимает нейтральную позицию — я сейчас говорю о крупнейших державах. США многократно уже, я имею в виду переходная команда Трампа заявила о готовности перейти к мирным переговорам. В Европе, как обычно, никакого согласия и единства нет. Поэтому остаётся только Зеленский», — заявил политик.

По мнению депутата, ключевым принципом успешных переговорщиков является умение преодолевать трудности на пути к согласию. Дубинский подчёркивает, что Трамп считает себя мастером переговоров, поэтому будет активно пытаться уладить ситуацию с Зеленским.