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7 января, 18:14

Трамп заявил, что «понимает чувства России» по вопросу Украины и НАТО

Трамп: Украина никогда не претендовала на место в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украина никогда не могла претендовать на место в Организации Североатлантического договора. Это понимали все стороны — в том числе Россия и Запад. Такое мнение американский лидер высказал на пресс-конференции в поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич в штате Флорида.

Также Дональд Трамп отметил, что между Москвой и Киевом была достигнута сделка относительно участия в НАТО, но Джо Байден нарушил её, и альянс оказался у порога РФ.

«Мой взгляд заключается в том, что таково было понимание всегда. В действительности я считаю, что у них (России и Украины — прим. Life.ru) была [ранее достигнута] сделка. А затем Байден нарушил её. У них была сделка, которая была бы удовлетворительной для Украины и всех остальных. Но Байден сказал: нет, вы должны быть в состоянии вступить в НАТО», — ответил следующий глава Белого дома.

Трамп признался, что «понимает чувства России».

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Ранее избранный американский президент заявил о своём намерении переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Это кажется Трампу уместным и правильным решением.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anna Moneymaker

Ольга Сливченко
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