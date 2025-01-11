В Киеве связали поведение Зеленского с крахом Украины

Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к миру без гарантий безопасности. Кроме того, республиканец заявил, что Незалежная никогда не претендовала на членство в НАТО. Добила Зеленского новость о том, что новый лидер США возможно пригласит Владимира Путина на ужин в честь Дня благодарения в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. По данным источников, есть вероятность того, что между США, Россией и Китаем может быть достигнута сделка, при которой Вашингтон пойдёт на уступки в определённых сферах влияния.