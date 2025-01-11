В Киеве связали поведение Зеленского с крахом Украины
Нардеп Дубинский: Поведение Зеленского говорит о безвыходном положении Украины
Действия Владимира Зеленского указывают на критическую ситуацию на Украине. С таким мнением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.
«Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завёл страну», — написал нардеп у себя в телеграм-канале.
Дубинский отметил, что открытое заявление избранного президента США Дональда Трампа о нежелании принять Украину в НАТО вновь подчёркивает отсутствие у Зеленского чёткой стратегии.
Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к миру без гарантий безопасности. Кроме того, республиканец заявил, что Незалежная никогда не претендовала на членство в НАТО. Добила Зеленского новость о том, что новый лидер США возможно пригласит Владимира Путина на ужин в честь Дня благодарения в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. По данным источников, есть вероятность того, что между США, Россией и Китаем может быть достигнута сделка, при которой Вашингтон пойдёт на уступки в определённых сферах влияния.
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