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11 января, 11:28

В Киеве связали поведение Зеленского с крахом Украины

Нардеп Дубинский: Поведение Зеленского говорит о безвыходном положении Украины

Действия Владимира Зеленского указывают на критическую ситуацию на Украине. С таким мнением выступил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене.

«Мотающийся по Европе с целью достучаться до Америки Зеленский только усиливает ощущение патовой ситуации, в которую он завёл страну», — написал нардеп у себя в телеграм-канале.

Дубинский отметил, что открытое заявление избранного президента США Дональда Трампа о нежелании принять Украину в НАТО вновь подчёркивает отсутствие у Зеленского чёткой стратегии.

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Ранее Life.ru сообщал, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к миру без гарантий безопасности. Кроме того, республиканец заявил, что Незалежная никогда не претендовала на членство в НАТО. Добила Зеленского новость о том, что новый лидер США возможно пригласит Владимира Путина на ужин в честь Дня благодарения в свою резиденцию в Мар-а-Лаго. По данным источников, есть вероятность того, что между США, Россией и Китаем может быть достигнута сделка, при которой Вашингтон пойдёт на уступки в определённых сферах влияния.

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Александра Мышляева
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