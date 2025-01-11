На Украине сделали неожиданный прогноз о едином будущем Зурабишвили и Зеленского

Украинская журналистка Диана Панченко предрекла экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили судьбу Владимира Зеленского. Так она отреагировала на слова бывшей главы республики о том, что та по-прежнему считает себя лидером страны.

«Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придётся делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент», — написала Панченко в своём посте в соцсети Х.