На Украине сделали неожиданный прогноз о едином будущем Зурабишвили и Зеленского
Украинская журналистка Панченко предрекла Зурабишвили судьбу Зеленского
Украинская журналистка Диана Панченко предрекла экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили судьбу Владимира Зеленского. Так она отреагировала на слова бывшей главы республики о том, что та по-прежнему считает себя лидером страны.
«Не удивлюсь, если в какой-то момент вам придётся делить кабинет с Зеленским, который будет дистанционно руководить Украиной, думая, что он президент», — написала Панченко в своём посте в соцсети Х.
Напомним, что Зурабишвили не считает результаты парламентских выборов легитимными и считает себя президентом страны. 29 декабря состоялась инаугурация шестого президента Грузии Михаила Кавелашвили. Но даже после этого экс-президент отказалась признавать выборы состоявшимися, переехав в новый офис и заявив, что продолжит выполнять «функции президента».
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