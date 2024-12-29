«Ночь проведу здесь»: Зурабишвили отказалась покидать резиденцию в Тбилиси за день до инаугурации преемника

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили она останется ночевать в официальной резиденции. Такие планы глава государства огласила в видеообращении из дворца Орбелиани.

«Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сказала Зурабишвили.