«Ночь проведу здесь»: Зурабишвили отказалась покидать резиденцию в Тбилиси за день до инаугурации преемника
Зурабишвили отказалась покидать резиденцию перед инаугурацией нового президента
Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Salome Zourabichvilli
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили она останется ночевать в официальной резиденции. Такие планы глава государства огласила в видеообращении из дворца Орбелиани.
«Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сказала Зурабишвили.
Политик также призвала своих сторонников собраться у президентской резиденции в 10:00 29 декабря. Глава государства выступит перед ними с речью и огласит дальнейшие намерения.
Напомним, инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в 11:00 по местному времени (10:00 мск) в здании парламента, расположенном рядом с резиденцией президента. Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы.