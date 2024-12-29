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28 декабря, 21:27

«Ночь проведу здесь»: Зурабишвили отказалась покидать резиденцию в Тбилиси за день до инаугурации преемника

Зурабишвили отказалась покидать резиденцию перед инаугурацией нового президента

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Salome Zourabichvilli

Саломе Зурабишвили. Обложка © X / Salome Zourabichvilli

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что накануне инаугурации своего преемника Михаила Кавелашвили она останется ночевать в официальной резиденции. Такие планы глава государства огласила в видеообращении из дворца Орбелиани.

«Я здесь, буду здесь и ночь проведу здесь», — сказала Зурабишвили.

Политик также призвала своих сторонников собраться у президентской резиденции в 10:00 29 декабря. Глава государства выступит перед ними с речью и огласит дальнейшие намерения.

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Напомним, инаугурация избранного президента Грузии Михаила Кавелашвили состоится 29 декабря в 11:00 по местному времени (10:00 мск) в здании парламента, расположенном рядом с резиденцией президента. Зурабишвили ранее отказалась сложить полномочия и потребовала провести в стране новые парламентские выборы.

Анатолий Цейко
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