Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она назначит новые выборы

Если президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь задумается о назначении новых парламентских выборов, это может для неё обернуться уголовной ответственностью. Об этом её предостерёг премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Нам сообщили, что они (Зурабишвили и оппозиция) серьёзно обсуждали вопрос назначения выборов. Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она вчера должна была назначить парламентские выборы», — сказал Кобахидзе во время брифинга.

Грузинский премьер уточнил, что днём ранее Зурабишвили провела встречу с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО), в ходе которой обсуждалась возможное назначение новых парламентских выборов, однако в конце концов её удалось отговорить. Президент взяла один день на раздумья. По мнению Кобахидзе, отказаться от затеи ей посоветовал «кто-то умный», ведь по законодательству она имеет право объявить выборы лишь в трёх случаях — повторные, очередные и внеочередные.