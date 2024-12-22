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22 декабря, 14:44

Президенту Грузии пригрозили тюрьмой, если она назначит новые выборы

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили уголовной ответственностью за назначение выборов

Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Саломе Зурабишвили. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Если президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь задумается о назначении новых парламентских выборов, это может для неё обернуться уголовной ответственностью. Об этом её предостерёг премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Нам сообщили, что они (Зурабишвили и оппозиция) серьёзно обсуждали вопрос назначения выборов. Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она вчера должна была назначить парламентские выборы», — сказал Кобахидзе во время брифинга.

Грузинский премьер уточнил, что днём ранее Зурабишвили провела встречу с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО), в ходе которой обсуждалась возможное назначение новых парламентских выборов, однако в конце концов её удалось отговорить. Президент взяла один день на раздумья. По мнению Кобахидзе, отказаться от затеи ей посоветовал «кто-то умный», ведь по законодательству она имеет право объявить выборы лишь в трёх случаях — повторные, очередные и внеочередные.

«Посмотрим, где она продолжит жить, за решёткой или на свободе», — заключил глава грузинского кабмина.

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Напомним, в Грузии прошли выборы президента, голосовать могли только выборщики-парламентарии. Единственным кандидатом в бюллетене был политик, экс-футболист, Михаил Кавелашвили от правящей в стране партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». Он и одержал победу. ЦИК Грузии признал выборы состоявшимися. Зурабишвили назвала выборы «пародией» и заявила, что ни за что не покинет резиденцию президента.

Мария Любицкая
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