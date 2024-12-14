В Грузии начались выборы президента, единственный кандидат – советский футболист

В парламенте Грузии стартовали выборы шестого президента. На этот пост претендует только один кандидат — выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента и советский футболист Михаил Кавелашвили. Трансляцию голосования проводит Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В этом году в стране действуют новые правила. Теперь главу государства выбирает не население, а избирательная коллегия выборщиков. Она состоит из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Президента Грузии изберут на пять лет, инаугурация состоится 29 декабря.

Центральная избирательная комиссия государства планирует огласить результаты к 14:00 по местному времени (13:00 мск). В случае если Кавелашвили не наберёт две трети голосов от общего числа выборщиков, в этот же день проведут второй тур, в котором кандидату будет необходимо набрать простое большинство голосов.

От участия в выборах отказалась оппозиция. Она не признаёт результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре.