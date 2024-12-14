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14 декабря, 05:55

В Грузии начались выборы президента, единственный кандидат – советский футболист

В Грузии начались шестые президентские выборы

Михаил Кавелашвили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sovanews.tv

Михаил Кавелашвили. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/sovanews.tv

В парламенте Грузии стартовали выборы шестого президента. На этот пост претендует только один кандидат — выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента и советский футболист Михаил Кавелашвили. Трансляцию голосования проводит Первый канал Общественного вещателя Грузии.

В этом году в стране действуют новые правила. Теперь главу государства выбирает не население, а избирательная коллегия выборщиков. Она состоит из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Президента Грузии изберут на пять лет, инаугурация состоится 29 декабря.

Центральная избирательная комиссия государства планирует огласить результаты к 14:00 по местному времени (13:00 мск). В случае если Кавелашвили не наберёт две трети голосов от общего числа выборщиков, в этот же день проведут второй тур, в котором кандидату будет необходимо набрать простое большинство голосов.

От участия в выборах отказалась оппозиция. Она не признаёт результаты парламентских выборов в Грузии, прошедших в октябре.

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Напомним, что ранее Грузия отложила вопрос переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Партия «Грузинская мечта», победившая на парламентских выборах, решила отвести государство в сторону укрепления суверенитета и противодействия западному вмешательству. По этому поводу активно высказывается занимающая пост президент Саломе Зурабишвили. Она заявила, что не примет результаты голосования и никуда не съедет из резиденции главы государства.

Наталья Афонина
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