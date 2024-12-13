Предстоящие выборы президента Грузия нелегитимны и являются «пародией» на процесс назначения главы государства. Такое заявление сделала во время брифинга пока что занимающая этот пост Саломе Зурабишвили, чьи полномочия заканчиваются 29 декабря.

«Даже не знаю, как назвать это, провокацией или пародией. Наверное, всё же это пародия, весь этот нелегитимный процесс», — сказала она.

Напомним, Саломе Зурабишвили активно выражает поддержку митингующим против результатов парламентских выборов, которые выиграла партия «Грузинская мечта», взявшая курс на укрепление суверенитета государства и противодействие западному вмешательству. Так, после победы на выборах премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил, что Грузия откладывает вопрос переговоров о членстве в ЕС до 2028 года, что спровоцировало новые волнения. Выборы президента начнутся завтра, но Зурабишвили ранее заявляла, что не примет их результат и никуда не съедет из резиденции главы государства.