Зурабишвили уличили в попытке сорвать выборы президента Грузии и посадить в правительство боевиков
РИА «Новости»: Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента Грузии
Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы своего преемника, заблокировать парламент и организовать национальную забастовку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.
Как рассказал собеседник агентства, сперва оппозиция во главе с пока ещё действующим президентом планировать собрать активистов, чтобы заблокировать здание парламента. Грузинских правоохранителей при этом будут провоцировать на жёсткие меры в адрес протестующих, чтобы волнения не затухли.
По словам источника, срыв выборов нужен для того, что нынешнее правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе оказалось вынуждено сдать власть «временному правительству» в состав которого могут войти воюющие на стороне ВС Украины в зоне СВО грузинские боевики.
Напомним, что Грузию 28 ноября всколыхнула повторная волна протестов, причиной которой стало заявление премьер-министра Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта 0 Демократическая Грузия» снимает с повестки вопрос о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Глава правительства объяснил такое решение непрекращающимся шантажом с европейской стороны. Президент Зурабишвили не способствовала поиску компромисса, вместо этого она заявила, что не станет слагать с себя полномочий, срок которых истекает в этом месяце и призвала школьников выходить на митинги.
ТАСС / Александр Патрин