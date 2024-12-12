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Регион
12 декабря, 17:16

Зурабишвили уличили в попытке сорвать выборы президента Грузии и посадить в правительство боевиков

РИА «Новости»: Зурабишвили планирует сорвать выборы нового президента Грузии

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы своего преемника, заблокировать парламент и организовать национальную забастовку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Как рассказал собеседник агентства, сперва оппозиция во главе с пока ещё действующим президентом планировать собрать активистов, чтобы заблокировать здание парламента. Грузинских правоохранителей при этом будут провоцировать на жёсткие меры в адрес протестующих, чтобы волнения не затухли.

По словам источника, срыв выборов нужен для того, что нынешнее правительство премьер-министра Ираклия Кобахидзе оказалось вынуждено сдать власть «временному правительству» в состав которого могут войти воюющие на стороне ВС Украины в зоне СВО грузинские боевики.

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Напомним, что Грузию 28 ноября всколыхнула повторная волна протестов, причиной которой стало заявление премьер-министра Кобахидзе о том, что правящая партия «Грузинская мечта 0 Демократическая Грузия» снимает с повестки вопрос о членстве страны в Евросоюзе до 2028 года. Глава правительства объяснил такое решение непрекращающимся шантажом с европейской стороны. Президент Зурабишвили не способствовала поиску компромисса, вместо этого она заявила, что не станет слагать с себя полномочий, срок которых истекает в этом месяце и призвала школьников выходить на митинги.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Юрий Лысенко
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