Зурабишвили уличили в попытке сорвать выборы президента Грузии и посадить в правительство боевиков

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили собирается сорвать выборы своего преемника, заблокировать парламент и организовать национальную забастовку. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на осведомлённый источник.

Как рассказал собеседник агентства, сперва оппозиция во главе с пока ещё действующим президентом планировать собрать активистов, чтобы заблокировать здание парламента. Грузинских правоохранителей при этом будут провоцировать на жёсткие меры в адрес протестующих, чтобы волнения не затухли.