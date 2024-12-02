Президент Грузии Зурабишвили призвала школьников присоединиться к протестам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге против итогов парламентских выборов. Фото © AP/TASS
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одной из фигур радикальной оппозиции, призвала школы присоединиться к акциям протеста против действующего правительства.
«Пришло время для школ, как и для университетов, выразить свою поддержку протестным движениям по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.
Однако пользователи соцсетей негативно отреагировали на инициативу президента, осудив вовлечение детей в политические процессы. Кроме того, в протестах уже активно участвуют несовершеннолетние, которые порой вступают в конфликты с правоохранительными органами, а множество высших учебных заведений во всей стране объявили забастовку.
Напомним, что в минувшие выходные Саломе Зурабишвили заявила о намерении продолжать исполнять обязанности президента, несмотря на истечение срока ее мандата, поскольку считает парламент «незаконным». А вот премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе предупредил, что в дату инаугурации нового лидера страны — 29 декабря — Зурабившили будет должна покинуть Президентский дворец, вопреки всем её словам об отказе сложить с себя полномочия.