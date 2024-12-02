Президент Грузии Зурабишвили призвала школьников присоединиться к протестам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ставшая одной из фигур радикальной оппозиции, призвала школы присоединиться к акциям протеста против действующего правительства.

«Пришло время для школ, как и для университетов, выразить свою поддержку протестным движениям по всей Грузии», – написала она в социальных сетях.

Однако пользователи соцсетей негативно отреагировали на инициативу президента, осудив вовлечение детей в политические процессы. Кроме того, в протестах уже активно участвуют несовершеннолетние, которые порой вступают в конфликты с правоохранительными органами, а множество высших учебных заведений во всей стране объявили забастовку.