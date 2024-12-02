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2 декабря, 07:58

«Как Зеленский»: Президент Грузии получила неудобный вопрос с Украины

Украинская журналистка спросила у президента Грузии о продлении срока полномочий

У президента Грузии Саломе Зурабишвили уточнили насчёт продления срока полномочий. Данной темой поинтересовалась украинская журналистка Диана Панченко, сравнив её с Владимиром Зеленским за отказ уходить с поста.

«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Всё ради защиты демократии?»спросила представительница СМИ в соцсети Х.

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Напомним, что в Грузии продолжаются уличные протесты после недавно состоявшихся парламентских выборов, результаты которых сильно расстроили оппозицию. Несмотря на волнения, ЦИК подтвердила итоги голосования. После кратковременного затишья беспорядки вспыхнули с новой силой, получив поддержку от действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила о своей солидарности с народом и отказалась покидать свой пост, считая текущее правительство страны нелегитимным.

Обложка ©

TACC / Александр Патрин

Наталья Афонина
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