«Как Зеленский»: Президент Грузии получила неудобный вопрос с Украины
Украинская журналистка спросила у президента Грузии о продлении срока полномочий
У президента Грузии Саломе Зурабишвили уточнили насчёт продления срока полномочий. Данной темой поинтересовалась украинская журналистка Диана Панченко, сравнив её с Владимиром Зеленским за отказ уходить с поста.
«И теперь, как Зеленский, вы продлите полномочия президента? Всё ради защиты демократии?» — спросила представительница СМИ в соцсети Х.
Напомним, что в Грузии продолжаются уличные протесты после недавно состоявшихся парламентских выборов, результаты которых сильно расстроили оппозицию. Несмотря на волнения, ЦИК подтвердила итоги голосования. После кратковременного затишья беспорядки вспыхнули с новой силой, получив поддержку от действующего президента Грузии Саломе Зурабишвили. Она заявила о своей солидарности с народом и отказалась покидать свой пост, считая текущее правительство страны нелегитимным.
TACC / Александр Патрин