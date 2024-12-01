Кобахидзе: Президенту Зурабишвили придётся сложить полномочия, несмотря на отказ

Грузинский президент Саломе Зурабившили в дату инаугурации нового лидера страны — 29 декабря — должна будет покинуть Президентский дворец, вопреки всем её словам об отказе сложить с себя полномочия. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

«Я понимаю её [Зурабишвили] эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придётся выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — предупредил глава грузинского правительства.