Кобахидзе: Президенту Зурабишвили придётся сложить полномочия, несмотря на отказ
Грузинский президент Саломе Зурабившили в дату инаугурации нового лидера страны — 29 декабря — должна будет покинуть Президентский дворец, вопреки всем её словам об отказе сложить с себя полномочия. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.
«Я понимаю её [Зурабишвили] эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придётся выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — предупредил глава грузинского правительства.
Напомним, что в Грузии бушуют уличные протесты после недавно проведённых выборов в парламент, результат которых очень огорчил оппозиционеров. Вопреки волнениям, грузинский ЦИК утвердил итоги голосования. После непродолжительного затишья бунты вспыхнули с новой силой, их поддержала и пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что она «с народом», а ещё отказалась покидать свой пост, потому считает нынешнее правительство страны нелегитимным.
ТАСС / Инна Кукуджанова, Александр Патрин