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1 декабря, 11:58

Кобахидзе: Президенту Зурабишвили придётся сложить полномочия, несмотря на отказ

Грузинский президент Саломе Зурабившили в дату инаугурации нового лидера страны — 29 декабря — должна будет покинуть Президентский дворец, вопреки всем её словам об отказе сложить с себя полномочия. Такое заявление сделал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе во время брифинга.

«Я понимаю её [Зурабишвили] эмоциональное положение, однако, конечно же, 29 декабря ей придётся выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту», — предупредил глава грузинского правительства.

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Напомним, что в Грузии бушуют уличные протесты после недавно проведённых выборов в парламент, результат которых очень огорчил оппозиционеров. Вопреки волнениям, грузинский ЦИК утвердил итоги голосования. После непродолжительного затишья бунты вспыхнули с новой силой, их поддержала и пока ещё действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила, что она «с народом», а ещё отказалась покидать свой пост, потому считает нынешнее правительство страны нелегитимным.

Обложка ©

ТАСС / Инна Кукуджанова, Александр Патрин

Юрий Лысенко
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