«Посмотрим, кто на нём поедет»: Зурабишвили рассказала о поезде перед её дворцом в Тбилиси

Перед дворцом президента Грузии был установлен поезд, о чём сообщила президент страны Саломе Зурабишвили. Она отметила, что на данный момент неизвестно, кто на нём поедет.

«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала Зурабишвили в соцсетях.

Перед дворцом президента Грузии установили поезд. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Salome Zourabichvili

Как сообщили журналисты, поезд, о котором говорит Зурабишвили, может являться новогодней декорацией, установленной городскими властями Тбилиси.