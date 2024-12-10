«Посмотрим, кто на нём поедет»: Зурабишвили рассказала о поезде перед её дворцом в Тбилиси
Президент Грузии Зурабишвили заявила, что перед её дворцом поставили поезд
Перед дворцом президента Грузии был установлен поезд, о чём сообщила президент страны Саломе Зурабишвили. Она отметила, что на данный момент неизвестно, кто на нём поедет.
«Мне поставили поезд перед дворцом Орбелиани… Ну, посмотрим, кто поедет», — написала Зурабишвили в соцсетях.
Перед дворцом президента Грузии установили поезд. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ Salome Zourabichvili
Как сообщили журналисты, поезд, о котором говорит Зурабишвили, может являться новогодней декорацией, установленной городскими властями Тбилиси.
Ранее грузинский президент Зурабишвили посетила Париж, чтобы там пообщаться с избранным президентом США Дональдом Трампом. Она торжественно заявила, что там её все поддержали, осудив «неразумный парламент Грузии и его дурную тягу к какому-либо пути развития, помимо европейского».
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