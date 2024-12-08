Новогодняя ёлка в Тбилиси спутала все карты грузинской оппозиции
Новогодняя ёлка у парламента Грузии в Тбилиси нарушила планы оппозиции
Грузинская оппозиция оказалась бессильна перед большой новогодней елью, которую мэрия Тбилиси начала устанавливать у здания парламента. Именно там предпочитают каждый день встречаться протестующие.
Ёлку в этом месте ставят каждый год. Дерево имеет искусственную основу, но его ветви естественные. Платформа, на которой стоит ель, занимает практически всё место на площадке, где любят встречаться оппозиционеры.
К неудовольствию митингующих праздничное дерево внесло в их планы коррективы. Теперь участники протестов собираются разрозненными группами где-то неподалёку, а у ёлки дежурит полиция.
Ранее грузинский президент Зурабишвили посетила Париж, чтобы там пообщаться с новым американским лидером Дональдом Трампом. Она торжественно заявила, что там её все поддержали, осудив «неразумный парламент Грузии и его дурную тягу к какому-либо пути развития, помимо европейского».
Напомним, в Грузии после выборов в парламент, где победу одержала выступающая против вмешательства Запада партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», проходят антиправительственные протесты. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось провернуть Майдан. Правоохранители установили зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.
ТАСС / Александр Патрин