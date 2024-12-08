Грузинская оппозиция оказалась бессильна перед большой новогодней елью, которую мэрия Тбилиси начала устанавливать у здания парламента. Именно там предпочитают каждый день встречаться протестующие.

Ёлку в этом месте ставят каждый год. Дерево имеет искусственную основу, но его ветви естественные. Платформа, на которой стоит ель, занимает практически всё место на площадке, где любят встречаться оппозиционеры.

К неудовольствию митингующих праздничное дерево внесло в их планы коррективы. Теперь участники протестов собираются разрозненными группами где-то неподалёку, а у ёлки дежурит полиция.

Ранее грузинский президент Зурабишвили посетила Париж, чтобы там пообщаться с новым американским лидером Дональдом Трампом. Она торжественно заявила, что там её все поддержали, осудив «неразумный парламент Грузии и его дурную тягу к какому-либо пути развития, помимо европейского».