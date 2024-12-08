Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 15:17

Новогодняя ёлка в Тбилиси спутала все карты грузинской оппозиции

Новогодняя ёлка у парламента Грузии в Тбилиси нарушила планы оппозиции

Грузинская оппозиция оказалась бессильна перед большой новогодней елью, которую мэрия Тбилиси начала устанавливать у здания парламента. Именно там предпочитают каждый день встречаться протестующие.

Ёлку в этом месте ставят каждый год. Дерево имеет искусственную основу, но его ветви естественные. Платформа, на которой стоит ель, занимает практически всё место на площадке, где любят встречаться оппозиционеры.

К неудовольствию митингующих праздничное дерево внесло в их планы коррективы. Теперь участники протестов собираются разрозненными группами где-то неподалёку, а у ёлки дежурит полиция.

В Грузии запретят разжигателям погромов прятать лица под масками после ночного нападения
В Грузии запретят разжигателям погромов прятать лица под масками после ночного нападения

Ранее грузинский президент Зурабишвили посетила Париж, чтобы там пообщаться с новым американским лидером Дональдом Трампом. Она торжественно заявила, что там её все поддержали, осудив «неразумный парламент Грузии и его дурную тягу к какому-либо пути развития, помимо европейского».

Напомним, в Грузии после выборов в парламент, где победу одержала выступающая против вмешательства Запада партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», проходят антиправительственные протесты. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось провернуть Майдан. Правоохранители установили зачинщики беспорядков, а в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Патрин

Владимир Озеров
  • Новости
  • Грузия
  • Новый год
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar