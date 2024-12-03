«Нацмайдан провалился»: Премьер Грузии высказался о массовых протестах
Премьер Грузии Кобахидзе: Попытка реализовать сценарий Майдана провалилась
Протесты в Тбилиси. Обложка © TACC / Александр Патрин
Оппозиция Грузии не смогла реализовать сценарий украинского Майдана в стране. Такое заявление сделал грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
«Нацмайдан» в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки», — сказал он в ходе брифинга.
Премьер также подчеркнул, что организаторы протестных движений, включая различные неправительственные организации, понесут ответственность за свои действия. Он отметил, что многие лидеры оппозиционных фракций избегают участия в демонстрациях и предпочитают оставаться в офисах, что, по мнению Кобахидзе, не убережёт их от наказания.
Напомним, что с 28 ноября в Тбилиси и других городах Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Президент страны Саломе Зурабишвили поддерживает протестующих, несмотря на истечение своего срока на посту, и не планирует уходить, считая парламент «нелегитимным». В ответ, премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия не повторит сценарий украинского Майдана 2013-2014 годов и готова противостоять попыткам государственного переворота, подобным тем, что произошли в Киеве. Он также отметил, что уже установлены зачинщики беспорядков, и накануне в Тбилиси был задержан один из идейных вдохновителей протестов.