«Нацмайдан провалился»: Премьер Грузии высказался о массовых протестах

«Нацмайдан» в Грузии провалился, несмотря на координированные попытки», — сказал он в ходе брифинга.

Премьер также подчеркнул, что организаторы протестных движений, включая различные неправительственные организации, понесут ответственность за свои действия. Он отметил, что многие лидеры оппозиционных фракций избегают участия в демонстрациях и предпочитают оставаться в офисах, что, по мнению Кобахидзе, не убережёт их от наказания.