«Нам нужен труп»: Грузинская оппозиция обнажила своё истинное лицо

В Сети появилось видео с акции протеста в Тбилиси, на котором слышно, как четверо в масках говорят, что нужна жертва, чтобы люди продолжали выходить на «мирный митинг». Ролик опубликовал телеканал Imedi.

Зачинщики беспорядков в Грузии заявляют, что им «нужен труп». Видео © Imedi

«Нам нужен труп, иначе люди больше не выйдут на этот «мирный митинг». Попасть в Европу ведь невозможно без трупа? Детей приводят, но есть проблема», — говорят зачинщики беспорядков.

На видео мужчины обсуждают, кто подойдёт для роли жертвы. По их словам, на митинги приводят детей, и им не составит труда убить кого-то из них, но сделать это должны спецназовцы перед камерами. По их мнению, вся Грузия ждёт труп в этом виртуальном «реалити-шоу» в прямом эфире.