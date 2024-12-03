«Нам нужен труп»: Грузинская оппозиция обнажила своё истинное лицо
Оппозиция в Грузии заявила, что им нужен труп ребёнка, чтобы протест продолжался
В Сети появилось видео с акции протеста в Тбилиси, на котором слышно, как четверо в масках говорят, что нужна жертва, чтобы люди продолжали выходить на «мирный митинг». Ролик опубликовал телеканал Imedi.
Зачинщики беспорядков в Грузии заявляют, что им «нужен труп». Видео © Imedi
«Нам нужен труп, иначе люди больше не выйдут на этот «мирный митинг». Попасть в Европу ведь невозможно без трупа? Детей приводят, но есть проблема», — говорят зачинщики беспорядков.
На видео мужчины обсуждают, кто подойдёт для роли жертвы. По их словам, на митинги приводят детей, и им не составит труда убить кого-то из них, но сделать это должны спецназовцы перед камерами. По их мнению, вся Грузия ждёт труп в этом виртуальном «реалити-шоу» в прямом эфире.
«Европейский менталитет готов принять окончательное решение. Остались две «детали» — выбор жертв и постановка драматургии, адаптированной к «государству-убийце». Впереди нас ждёт Брюссель...», — заявили оппозиционеры.
Напомним, что в Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Их поддерживает президент страны Саломе Зурабишвили, которая не намерена уходить с поста, несмотря на истечение своего срока, поскольку считает парламент «нелегитимным». В свою очередь премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что в его стране не повторится Майдан. Он заверил, что Грузия — это не Украина образца 2013-2014 годов, и она не пойдёт по сценарию госпереворота в Киеве. Правительство Грузии сообщило, что зачинщики беспорядков уже установлена, а накануне в Тбилиси задержали одного из идейных вдохновителей протестов. Зураба Джапаридзе из партии «За перемены» скрутили на проспекте Чавчавадзе, куда масса протестующих перетекла с проспекта Руставели.
ТАСС / Александр Патрин