Кобахидзе заявил об атаках оппозиции на офисы правящей партии Грузии
Представители грузинской оппозиции атакуют региональные отделения правящей партии страны «Грузинская мечта». Об этом сообщил глава правительства республики Ираклий Кобахидзе.
«Вчера пытались поджечь наш офис в Кутаиси, сегодня закидали камнями офис партии в Зестафони и разбили голову одной из женщин, сотруднице офиса», — заявил премьер-министр.
Кобахидзе напомнил, что «Грузинская мечта» имеет значительно больший объём ресурсов, чем все оппозиционные политические силы, поэтому правящая партия не станет реагировать на подобного рода провокации.
Напоминаем, что в Грузии продолжаются антиправительственные протесты. Их поддержала президент страны Саломе Зурабишвили, отказавшаяся складывать с себя полномочия по истечению срока. Ираклий Кобахидзе уже заявил, что в Грузии не повторится Майдан и предупредил, что его страна не станет марионеткой Запада и не позволит себя шантажировать под предлогами дружбы с ЕС. Сегодня стало известно о задержании одного из организаторов волнений — одного из руководителей оппозиционной партии «За перемены» Зураба Джапаридзе.
ТАСС / Инна Кукуджанова