В Госдуме расценили погружение Грузии в хаос как попытку открыть «‎второй фронт» против России

Попытка насильственного захвата власти под видом стремления к демократии и Евросоюзу — это трюк, который у Запада уже однажды сработал на Украине, существующей теперь только благодаря деньгам союзников. Теперь то же самое сейчас пытаются провернуть в Грузии, рассказал в беседе с Life.ru депутат ГД Амир Хамитов.

«Всё происходящее в Грузии – не что иное, как очередная попытка Запада открыть «второй фронт» против России и заодно подчинить себе ещё одну страну. Технология отработана на украинских майданах: имитация якобы народного недовольства, уличные беспорядки – и вот уже под видом «народного выдвиженца» на главный руководящий пост страны заступает послушная марионетка, которая начинает транслировать антироссийскую истерию и строить на ней государственную политику», — объяснил парламентарий.

Признаки того, что всё это – рукотворные провокации, очевидны, отметил Хамитов. К примеру, так называемые протестующие с самого начала нацелены не на поиск решения вопросов, а на погромы и погружение страны в хаос.

Почему со стороны запада участились попытки подобных провокаций, тоже понятно: в украинском конфликте их сторона терпит одно поражение за другим. Даже самым безумным провокаторам уже ясно, что победить Россию на поле боя никому не удастся. Поэтому им остаётся только пробовать «растащить» внимание и силы РФ, чтобы пытаться победить хоть где-то. Кроме того, в случае победы в Грузии западные силы получили бы возможность выдавать это не только за «волю грузинского народа», но и за «мнение международного сообщества» Амир Хамитов Депутат