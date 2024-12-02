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2 декабря, 10:16

Песков назвал задержанных на протестах в Грузии россиян нарушителями закона

Москва хочет получить данные о россиянах, которых во время антиправительственных митингов задержали в Грузии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нападение на силовиков незаконно.

По словам Пескова, Москва не знает, что это были за люди, однако, принимая участие в бунте, сопровождающимся нападениями на силовиков, они нарушили закон страны.

«Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам. Но мы не располагаем информацией, кто они», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Россия не вмешивалась и дальше не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.

В Тбилиси задержали одного из идейных вдохновителей протестов
В Тбилиси задержали одного из идейных вдохновителей протестов

Протестующие в Грузии, к которым примкнула грузинский президент Зурабишвили, атакуют полицию из самопального фейерверкомёта, крушат инфрастуктуру у здания парламента, пытаются поджечь его, а также дерутся с силовиками. Всё это они делают ради американской демократии и дружбы с ЕС, который обиделся на Грузию, поскольку там на выборах в правительство победили не те, кто был нужен Западу.

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Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili

Владимир Озеров
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