Песков назвал задержанных на протестах в Грузии россиян нарушителями закона

Москва хочет получить данные о россиянах, которых во время антиправительственных митингов задержали в Грузии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нападение на силовиков незаконно.

По словам Пескова, Москва не знает, что это были за люди, однако, принимая участие в бунте, сопровождающимся нападениями на силовиков, они нарушили закон страны.

«Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам. Но мы не располагаем информацией, кто они», — сказал представитель Кремля.