Песков назвал задержанных на протестах в Грузии россиян нарушителями закона
Москва хочет получить данные о россиянах, которых во время антиправительственных митингов задержали в Грузии. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что нападение на силовиков незаконно.
По словам Пескова, Москва не знает, что это были за люди, однако, принимая участие в бунте, сопровождающимся нападениями на силовиков, они нарушили закон страны.
«Существует определенное представительство наших интересов в Грузии, которое сможет получить информацию и обеспечить контакты, получение информации о том, что вменяется в вину этим гражданам. Но мы не располагаем информацией, кто они», — сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Россия не вмешивалась и дальше не собирается вмешиваться во внутренние дела Грузии.
Протестующие в Грузии, к которым примкнула грузинский президент Зурабишвили, атакуют полицию из самопального фейерверкомёта, крушат инфрастуктуру у здания парламента, пытаются поджечь его, а также дерутся с силовиками. Всё это они делают ради американской демократии и дружбы с ЕС, который обиделся на Грузию, поскольку там на выборах в правительство победили не те, кто был нужен Западу.
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